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مجلس الأمن الدولي "قلق" بشأن استفتاء استقلال كردستان

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مصراوي Masrawy

مجلس الأمن الدولي "قلق" بشأن استفتاء استقلال كردستان

07:47 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

نيويورك- (د ب أ):

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه، الخميس، إزاء خطة حكومة إقليم كردستان لإجراء استفتاء حول الاستقلال عن العراق، قائلا إن الاستفتاء يمكن ان يكون له "تأثير مزعزع للاستقرار".

وأكد مجلس الأمن احترامه لسيادة العراق ووحدة أراضيه.

وقال المجلس في بيان إنه ينبغي على الكردية حل مشكلاتها مع الحكومة العراقية من خلال "حوار منظم وحلول توفيقية يدعمها المجتمع الدولي".

وأشار مجلس الأمن إلى الدور "الحاسم" الذي قامت به القوات الكردية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي الذي استولى على مساحات واسعة من الأراضي العراقية في عام 2014.

وتعد المناطق الكردية في شمال العراق بعيدة إلى حد كبير عن سيطرة العاصمة العراقية بغداد منذ حرب 2003 التي اطاحت بنظام صدام حسين.

وانضمت تركيا وإيران إلى الحكومة العراقية في التحذير من "إجراءات مضادة" إذا انطلق الاستفتاء الذي يوصف بأنه "غير دستوري" في موعده المقرر في 25 أيلول/سبتمبر.

وأعلن مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في العراق يوم الأربعاء الماضي أنه لم يتلق بعد أي عروض من الحكومة العراقية يمكن أن تدفعه إلى التخلي عن الاستفتاء.

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