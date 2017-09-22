هانوي تدافع عن "شرعية حرب فيتنام" بعد بث فيلم وثائقي أمريكي

هانوي- (د ب أ):

دافعت الحكومة الفيتنامية عن موقفها من حرب فيتنام عقب صدور فيلم وثائقي أمريكي جديد حول تلك الحرب، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية لو ثى ثو هانج: "إنني شخصيا آمل أن يتفهم الشعب الأمريكي والمخرجون شرعية حرب المقاومة وكذلك حسن نية فيتنام".

وأضافت: "إن مقاومة الشعب الفيتنامي ضد أمريكا كانت حرب مقاومة عادلة عززت تضامن وقوة الدولة بأكملها ولقيت دعما من جانب أصدقاء وشعوب في أنحاء العالم".

وتم البدء في بث الفيلم الوثائقي "حرب فيتنام" المكون من 10 أجزاء يوم الأحد على محطة "بي بي إس" الأمريكية.

وكانت واشنطن قد استخدمت مئات الآلاف من قواتها في فيتنام لمحاربة القوى الشيوعية تحت قيادة الزعيم الثوري هو تشي مينه في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وانتهت الحرب عام 1975، بعد عامين من انسحاب القوات الأمريكية بانتصار الشيوعيين. وتكبدت الولايات المتحدة خسائر بشرية بلغت 58 ألف جندي، بينما قتل نحو 8ر3 مليون فيتنامي.