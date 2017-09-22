مقتل 4 جنود تايلانديين وإصابة 6 جراء انفجار قنبلة في جنوب البلاد

بانكوك- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية أن أربعة جنود تايلانديين قتلوا وأصيب ستة آخرون اليوم الجمعة إثر انفجار قنبلة في إقليم باتاني جنوبي البلاد.

ونقلت محطة "بي بي إس" عن متحدث باسم الجيش أن القنبلة، التي يعتقد أنها كانت مخبأة في أنبوب صرف صحي تحت طريق، انفجرت أثناء مرور شاحنة (بيك آب) صغيرة كانت تقل الجنود.

وأظهرت صورة نشرت على الانترنت شاحنة (بيك آب) فضية اللون وقد انفجر القسم الخلفي منها بشكل كامل، مع انتشار حطام متفحم عبر الطريق.

وتقع باتاني على بعد حوالى ألف كيلومتر جنوبي العاصمة بانكوك.

تجدر الإشارة إلى أن تايلاند دولة ذات أغلبية بوذية، لكن الجنوب ذي الأغلبية المسلمة يعانى من حركة تمرد انفصالية أسفرت عن مقتل أكثر من 6500 شخص منذ عام 2004.