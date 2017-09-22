بسبب المشاجرات مع سائقي الميكروباص.. "المالية" تصدر 100 مليون جنيه "فكة"

القاهرة- أ ش أ:

أبرزت الصحف الصادرة اليوم الجمعة، استعداد وزارة المالية لطرح كميات من العملات المعدنية المساعدة بالأسواق تتجاوز قيمتها الـ 100 مليون جنيه، لتلبية احتياجات السوق والقضاء على «أزمة الفكه»، التى تتسبب فى مشاجرات يومية متكررة بين المواطنين وأصحاب محلات البقالة والمطاعم ومحطات الوقود وسائقى الميكروباص.

وتشمل العملات الجديدة 80 مليون قطعة معدنية من فئة الجنيه و40 مليونا آخرى من فئة الخمسين قرشا، و10 ملايين من فئة الـ 25 قرشا، وهو ضعف ما تم طرحه العام المالى الماضى، حيث تم طرح مناقصة لتوفير تلك الكمية فى الفترة المقبلة، وذلك تيسيراً على المواطنين والمحال التجارية المختلفة التى تحتاج للفكة.

وكشف تقرير لمصلحة سك العملة قدمه اللواء عبدالرءوف أحمدى رئيس المصلحة إلى وزير المالية عمرو الجارحى عن طرح المصلحة خلال العام المالى الماضى كميات من العملات المعدنية فئات جنيه و50 قرشا و25 قرشا بلغت قيمتها الإجمالية نحو53.7 مليون جنيه، موضحا أن مصلحة سك العملة رفعت حجم عملها فى سك العملات المعدنية المساعدة من 2.9 مليون قطعة شهريا إلى 6 ملايين قطعة حاليا وذلك بعد ورود وتركيب وتشغيل ماكينة جديدة لسك العملات المعدنية تعد الأحدث عالميا فى هذا المجال.

وحول أكثر المحافظات طلبا للفكة، أوضح التقرير أن القاهرة ومرسى مطروح تتصدران القائمة بحجم شهرى يصل إلى 250 ألف جنيه من العملات المعدنية لكل منهما، تليهما محافظات المنيا وأسوان وبنى سويف برصيد يبلغ 235 ألف جنيه من العملات المعدنية، ثم محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ برصيد شهرى 225 ألف جنيه، وفى آخر القائمة البحيرة برصيد 50 ألف جنيه من العملات المعدنية.