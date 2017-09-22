كلوب يطالب صلاح ورفاقه بترجمة السيطرة إلى أهداف

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حث يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي لاعبيه على ترجمة السيطرة على الكرة إلى أهداف، عندما يعود يواجه فريقه ليستر سيتي في مقعل "الثعالب" السبت المقبل في البريميرليج.

وسقط ليفربول 2-0 أمام ليستر، الثلاثاء الماضي، ليودع كأس رابطة الأندية الإنجليزية، رغم أنه استحوذ على الكرة بنسبة 70% وسدد 21 كرة على المرمى.

وقال كلوب، في مؤتمر صحفي: "ما زلنا نتحلى بالمرونة والإبداع، ولكن لا نسجل أهدافا، وهذه هي المشكلة، وأحتاج لمساعدة اللاعبين على الاحتفاظ بالإيجابية".

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ونقلت فرانس برس، عن كلوب، قوله: "منافسونا يواجهون صعوبات في الدفاع أمامنا، ونحن نلعب بشكل جيد جدا، لكن لا نسجل ما يكفي من أهداف، ويجب أن نتحلى بالتركيز وأن نكون أكثر فاعلية".

وبعد التعادل 1-1 مع بيرنلي في الجولة الماضية، تراجع ليفربول للمركز الثامن في الدوري، لكن تفصله خمس نقاط فقط عن ثنائي الصدارة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.