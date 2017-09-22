مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه استفتاء كردستان بالعراق

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التقى السفير سامح شكري وزير الخارجية، أمس، نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك.

وصرح المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد على دعم مصر الكامل للعراق في حربها ضد الإرهاب وتنظيم داعش، على ضوء بدء القوات العراقية في تطهير مدينة "الحويجة"، مشددا على اهتمامها بالمشاركة في بناء قدرات الجيش والشرطة العراقيين، بالإضافة إلى جهود إعمار المدن والمناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الجعفري ثمن المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، معربا عن تطلعه لأن تشهد العلاقات المصرية العراقية مزيدا من التعاون في مختلف المجالات، ومشيدا بالدور المصري الداعم والمساند للعراق في كافة المراحل.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية على حرص مصر على تعزيز وتوثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة. كما ناقش الوزيران عددا من الملفات الخاصة بالعراق علي جدول أعمال مجلس الأمن، فضلا عن التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية.

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وأشار أبو زيد، الى أن الإجتماع تناول أيضا أبرز مستجدات القضايا ذات الإهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى سبل تعزيز دور العراق علي الساحة العربية، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا الهامة التي تستلزم توحيد الصف العربي في مواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط.

وبالنسبة لتطورات الأوضاع في سوريا، تطرق الجانبان إلى مخرجات مساري جنيف والآستانه، كما عرض الوزير شكري أهم ما تم تناوله في اجتماع الدول متشابهة الفكر حول سوريا الذي عقد في نيويورك مؤخرا. كما تناول الوزيران تطورات الشأن الليبي والجهود المبذولة إقليميا ودوليا للتوصل الى حل سياسي للأزمة الليبية.

وأردف المتحدث الرسمي بإسم الخارجية، بأن الوزير شكري، أكد خلال اللقاء على وقوف مصر وتضامنها الكامل مع العراق، مشددا على حرص مصر علي وحدة واستقرار العراق الشقيق وعلى استمرار رابطة الأخوة التي تجمع كافة أطياف الشعب العراقي.