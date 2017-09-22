عدد ضحايا دار رعاية المسنين بفلوريدا يرتفع إلى 10 بعد الإعصار إرما

واشنطن- (د ب أ):

ذكرت الشرطة يوم الخميس أن امرأة من المقيمين في دار لرعاية كبار السن في فلوريدا، التي انقطعت عنها الكهرباء لمدة ثلاثة أيام على الأقل بعدما ضرب الإعصار إرما الولاية، قد لقيت حتفها لترتفع حصيلة الوفيات بتلك الدار إلى 10 أشخاص.

والضحية العاشرة هي امرأة - 94 عاما - توفيت الأربعاء، وفقا لما ذكرته الشرطة في بيان.

وتتراوح أعمار الضحايا الذين لقوا حتفهم بين 71 و 99 عاما. وتأتي حالة الوفاة الأحدث بعد 11 يوما من وصول الإعصار إرما إلى اليابسة في الولاية الواقعة في جنوب شرقي البلاد.

وتم إخلاء دار الرعاية في هوليوود على ساحل الأطلسي بفلوريدا بعد يومين من مرور العاصفة التي خلفت ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.

وعانى المقيمون في دار المسنين من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بسبب تعطل أجهزة تكييف الهواء، واضطر أكثر من 100 شخص إلى الخروج من الدار وهم مصابون بأعراض تتعلق بارتفاع الحرارة.

وفتحت الشرطة تحقيقا جنائيا.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت الثلاثاء أن عدد الوفيات المؤكد في فلوريدا جراء الإعصار إرما وما بعده من آثار بلغ 42 شخصا. ولم يشمل هذا الرقم الوفيات في دار رعاية كبار السن.