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الولايات المتحدة تخصص نحو 700 مليون دولار كمساعدات إنسانية للسوريين

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مصراوي Masrawy

الولايات المتحدة تخصص نحو 700 مليون دولار كمساعدات إنسانية للسوريين

05:44 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

الولايات المتحدة تخصص نحو 700 مليون دولار كمساعدات إنسانية للسوريين

واشنطن- أ ش أ:

أعلنت الولايات المتحدة تخصيص نحو 700 مليون دولار كمساعدات إنسانية للسوريين داخل وخارج الأراضي السورية، وتضمن برنامج المساعدات تخصيص حزم مساعدات مالية لمنظمات تعمل في دول المنطقة التي تأوى أكبر عدد من اللاجئين السوريين.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته، ليل الخميس، إن الأمريكية خصصت أكثر من 697 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للسوريين، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن التزامها الراسخ بتقديم الدعم لإنقاذ حياة الشعب السوري المضار بالنزاع المتفاقم هناك منذ أكثر من 6 سنوات.

وأشار البيان إلى أن النائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأمريكي لشئون السكان واللاجئين والهجرة سايمون هينشو أعلن عن حزمة المساعدات الجديدة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتا إلى أن ذلك يرفع قيمة المساعدات الإنسانية الأمريكية للسوريين منذ اندلاع الأزمة في 2011 إلى ما يقرب من 4ر7 مليار دولار.

كما أوضح بيان الخارجية أن المساعدات الإنسانية الأمريكية تدعم عمليات الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية أخرى تعمل في المنطقة، مضيفة أن هذا الدعم سيتضمن المساعدات الغذائية والمأوى والمياه والرعاية الطبية وأنشطة الحماية الإنسانية وبعض أنشطة الإغاثة الطارئة لأكثر من 13.5 مليون سوري داخل الأراضي السورية.

وتابع أن التمويل الجديد سيساعد على تخفيف أثر الأزمة على حكومات ومجتمعات المنطقة التي تستضيف نحو 5 ملايين لاجئا سوريا.

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