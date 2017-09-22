المرصد السوري: اتفاق بين الجيش السوري وداعش لخروج المسلحين من حماة

لندن- أ ش أ:

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الجيش السوري وتنظيم (داعش) ينهي وجود التنظيم الإرهابي في محافظة حماة وسط سوريا.

وأوضح المرصد وفقا لقناة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه جرى التوصل لاتفاق بين قوات الجيش السوري و داعش، ينص على خروج المئات من عناصر التنظيم مع عوائلهم من القرى المتبقية تحت سيطرته في ريف حماة الشرقي، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مخيمات في شرق مدينة سلمية لمن تبقى من مواطنين في المنطقة لحين الانتهاء من عمليات تمشيط الريف الحموي الشرقي.

وأشار المرصد إلى أن عملية الاخراج من القرى التي لا تزال متبقية تحت سيطرة التنظيم في الريف الحموي الشرقي ستجري خلال الساعات المقبلة.

يأتي هذا الاتفاق بعد معارك عنيفة بين قوات الجيش السوري من جهة وعناصر (داعش) من جهة أخرى استمرت 18 يوما.