أخبار عاجلة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

فيسبوك يُسلّم الكونجرس الأمريكي إعلانات سياسية ذات صلة بروسيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فيسبوك يُسلّم الكونجرس الأمريكي إعلانات سياسية ذات صلة بروسيا

05:39 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

فيسبوك يُسلّم الكونجرس الأمريكي إعلانات سياسية ذات صلة بروسيا

لوس أنجليس- (د ب أ):

ذكرت شركة (فيسبوك) الخميس إنها سوف تقدم للكونجرس الأمريكي تفاصيل بشأن إعلانات سياسية اشتراها الروس بهدف التأثير على السياسة الأمريكية، إلا أنها أوضحت أنها لن تنشر محتوى الإعلانات على نطاق أوسع.

وذكرت الشركة القائمة على إدارة موقع التواصل الاجتماعي الشهير أن القوانين الاتحادية تضع قيودا على الكشف عن معلومات الحسابات.

وقال نائب رئيس شؤون الاتصالات في فيسبوك، إليوت سكريج، في بيان: "نظرا لقضايا الأمن والخصوصية الوطنية الحساسة التي ينطوي عليها هذا التحقيق غير العادي، نعتقد ان الكونجرس هو الأفضل في استخدام المعلومات التي نقدمها نحن وغيرنا لإعلام الجمهور بشكل شامل وكامل".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة فيسبوك إنها باعت مساحات لإعلانات سياسية بحوالي 100 ألف دولار لأشخاص روس بهدف التأثير على السياسة الأمريكية.

وقال أليكس ستاموس، رئيس قسم الأمن في فيسبوك، إنه تم بيع حوالي ثلاثة آلاف إعلان تم بيعها بين يونيو 2015 ومايو 2017، وكانت مرتبطة بحسابات غير صحيحة وصفحات تنتهك سياسات الموقع و "مرتبطة ببعضها البعض ومن المحتمل أنها تم إدارتها من ".

ويجرى الموقع تحقيقا خاصا به وسط تحقيقات حكومية جارية حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

وقال مارك زوكربيرج المؤسس المشارك لفيسبوك: "سنجعل الإعلانات السياسية أكثر شفافية، وعندما يشتري شخص إعلانات سياسية على شاشة التلفزيون أو وسائل الإعلام الأخرى، فإنه مطالب بموجب القانون أن يكشف عن من دفع ثمنها".

ولم تشر الإعلانات إلى حد كبير إلى الانتخابات أو مرشحين معينين، ولكنها ركزت بدلا من ذلك على رسائل سياسية أوسع، وكان العديد منها يستهدف مناطق بعينها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تقرير: روسيا قلصت النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط ببطء

    أخبار

  • بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا تدعو إلى وقف إطلاق النار في صبراتة

    أخبار

  • تحذير روسي من مغبة إطلاق "قسد" النار على قوات النظام في دير الزور

    أخبار

  • أوكرانيا تطالب الأمم المتحدة بنشر قوات حفظ السلام بصورة عاجلة

    أخبار

إعلان

12bfa521d2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا