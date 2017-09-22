ميستورا: نحن بحاجة إلى بدء عملية سياسية في سوريا بعد انتهاء محادثات أستانا
ميستورا: نحن بحاجة إلى بدء عملية سياسية في سوريا بعد انتهاء محادثات أستانا
05:36 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017
دمشق- أ ش أ:
أكد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الحاجة إلى بدء عملية سياسية بشأن سوريا بعد أن أوشكت محادثات أستانا على الانتهاء بنجاح.
وأكد - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة - أن معقلي "داعش" الرئيسيين في دير الزور والرقة على وشك التحرر تماما من قبضة التنظيم.
وأضاف: "لقد تم الوصول إلى اتفاقيات أنتجت تخفيفا كبيرا للصراع في سوريا".
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