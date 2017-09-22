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ارتفاع سرعة الرياح المصاحبة للإعصار ماريا لتصل إلى 205 كيلومترات

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مصراوي Masrawy

ارتفاع سرعة الرياح المصاحبة للإعصار ماريا لتصل إلى 205 كيلومترات

05:35 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

ارتفاع سرعة الرياح المصاحبة للإعصار ماريا لتصل إلى 205 كيلومترات

واشنطن- (د ب أ):

قال المركز الوطني الامريكي للأعاصير مساء الخميس إن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار ماريا زادت لتصل إلى 205 كيلومترات في الساعة.

وتنتقل عين الإعصار ماريا تدريجيا الى الشمال الغربي بسرعة 15 كم / ساعة باتجاه جزيرة جراند ترك.

وذكر المركز أن العاصفة التي تم تصنيفها في وقت مبكر من يوم الخميس كإعصار من الفئة الثالثة تقع حاليا على بعد حوالى 130 كيلومترا شرق وجنوب شرق جزيرة جراند ترك.

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