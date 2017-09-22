موجابي ينتقد انسحاب ترامب من اتفاق باريس بشأن المناخ

نيويورك- (د ب أ):

انتقد رئيس زيمبابوي، روبرت موجابي، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق باريس بشأن المناخ، وذلك خلال كلمة له في الأمم المتحدة يوم الخميس.

وشبه موجابي خلال كلمته بالجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك، ترامب بالعملاق "جالوت" في التوراة الذي "يهدد بإفناء دول أخرى".

ودعا الرئيس الزيمبابوى ترامب إلى السعي نحو تعزيز "قيم الوحدة والسلام والتعاون والتوحيد والحوار".

وقال موجابي: "لا يمكننا أن نلتزم الصمت عندما تقرر قوة اقتصادية كبرى وهي الولايات المتحدة التي يرأسها ترامب، أو أي دولة أخرى، التخلي عن اتفاق باريس بشأن المناخ، ومن ثم تعريض دولنا لمزيد من الخطر المتعلق بآثار تغير المناخ مثل الجفاف المتكرر والشديد".

يذكر أن موجابي اعتاد الظهور أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عقود، وظهر أمامها للمرة الأولى عام 1978، بحسب مصادر في الأمم المتحدة.

ويحكم موجابى، 93 عاما، زيمبابوى منذ عقود ويتهم بانتهاك حقوق الإنسان أثناء فترة حكمه.