وزير خارجية كوريا الشمالية يقول إن بلاده يمكن أن تختبر قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادئ

سول- (د ب أ):

قال وزير خارجية كوريا الشمالية إن بيونجيانج يمكن أن تختبر قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادئ عقب تحذير كيم جونج اون من أن بلاده تنظر في اجراءات "على أعلى مستوى" ضد الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام المحلية.

وقال ري يونج هو للصحفيين في نيويورك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، "إنه يمكن أن يكون أقوى تفجير لقنبلة هيدروجينية في المحيط الهادئ".

وقال ري: "ليس لدينا أي فكرة عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لأن الأمر سيصدر من القائد كيم جونج أون".

ويحضر ري حاليا اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.