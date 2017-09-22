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الرئيس السيسي يصل القاهرة قادما من نيويورك

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مصراوي Masrawy

الرئيس يصل القاهرة قادما من نيويورك

04:13 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادما من نيويورك

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الجمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب زيارة استغرقت 5 ايام شارك خلالها فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيان أمام الجمعية العامة، وعرض خلاله رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولي، وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار فى العالم، فضلاً عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب، كما عقد عدة لقاءات مع روساء دول ورساء حكومات وكان علي رأسهم لقاء الرئيس الامريكي دونالد .

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