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سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 22/9/2017 بالأسواق

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 22/9/2017 بالأسواق سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 22/9/2017 بالأسواق

احدث اسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 22/9/2017.. شهدت الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم انخفاض جديد على كافة أسعار شركات الأسمنت البورتلاندي خلال تعاملات اليوم بينما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض وانخفض عدد من شركات الأسمنت المقاوم سي ووتر واستقرت الأسمنت المخلوط من جهة أخرى، ورد فى تعاملات سوق مواد البناء اليوم أن أسعار الحديد قد غلب عليها الإستقرار على عكس الإرتفاع الأخير الذي شهده طن الحديد مقارنة بما ورد بأسعار يوم أمس حيث شهد الحديد في تعاملات نهاية الأسبوع استقرار على طن الحديد وانخفاض على طن الاسمنت في كافة الشركات المنتجة وعلى الرغم من أن منتجات الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، إلا أنه نظرًا إلى تقلبات الأسعار على كافة السلع والخدمات في الأسواق المصرية أدى إلى تأثر صناعة مواد البناء بها بشكل مباشر وكبير.

تحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

سعر الحديد اليوم الجمعة :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 11850 جنيه 11900 جنيه
حديد بشاي 11800 جنيه 11850 جنيه
حديد العتال 11750 جنيه 11800 جنيه
حديد عطيه 11750 جنيه 11800 جنيه
حديد سرحان 11650 جنيه 11600 جنيه
حديد المراكبي 10600 جنيه 11750 جنيه
حديد المصريين 1150 جنيه 11750 جنيه
حديد المعادي 11550 جنيه 11550 جنيه
مصر الكومي 11550 جنيه 11600 جنيه
حديد العشري 11600 جنيه 11600 جنيه

سعر الأسمنت اليوم الجمعة : 

الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 775 جنيه
أسمنت النصر النصر 738 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 813 جنيه
الفهد الفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناء التعمير 843 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 750 جنيه
أسمنت حورس حورس 733 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 733 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 748 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 750 جنيه

المصدر : مصر 365

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