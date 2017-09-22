البحرية الليبية تكشف تفاصيل فقدان 90 مهاجرا غير شرعي غرب زوارة

طرابلس- أ ش أ:

كشف الناطق باسم القوات البحرية الليبية،العميد بحار أيوب قاسم، تفاصيل تحطم قارب كان على متنه 90 مهاجرا غير شرعي قبالة سيدي سعيد 20 كلم غرب مدينة زوارة.

وقال قاسم ، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، مساء أمس، «إن دورية تابعة نقطة حرس السواحل زوارة عثرت على قارب محطم وبجانبه سبعة مهاجرين غير شرعيين على قيد الحياة، وأحدهم حالته الصحية خطيرة، كما عثرت على أربعة جثث بينهم امرأتان».

وأوضح قاسم،أن المهاجر غير الشرعي وصل إلى المستشفى وتوفي في وقت لاحق بسبب تردي حالته الصحية، بينما استمرت عمليات ليومين متتالين وصل عدد الناجون الى 30 مهاجرا غير شرعي بينهم خمسة نساء وطفلة واحدة .

وأضاف قائلًا: «أن الجهات الأمنية والأهالي تعاونو في انقاذ المهاجرين غير الشرعيين»،لافتًا أن بعض المهاجرين غير الشرعيين قالو إن من كان على متن القارب حوالي 130 مهاجرا عندما غادر صبراتة يوم الجمعه الماضي 15 سبتمبر الجاري، وسبب الحادثة كان توقف محرك القارب المتهالك نتيجة نفاذ الوقود.

وأكد الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم، أن عدد المفقودين 90 مهاجرا غير شرعي، بالأضافة إلى 5 موتى .