المكسيك: حصيلة ضحايا الزلزال ترتفع إلى 273 قتيلا
المكسيك: حصيلة ضحايا الزلزال ترتفع إلى 273 قتيلا
03:48 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017
مكسيكو سيتي- (د ب أ):
ذكرت وزارة الداخلية المكسيكية مساء الخميس أن حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد مؤخرا قفزت إلى 273 قتيلا.
وبحسب بيانات أولية ذكرها بيان للوزارة فإن 137 شخصا لقوا حتفهم في مكسيكو سيتي و73 شخصا في ولاية موريلوس و43 في بويبلا و13 في ولاية مكسيكو وستة في جويريرو وواحد في أوكساكا.
ولا تزال مهام البحث والإنقاذ مستمرة في المباني المنهارة.
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