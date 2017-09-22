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"30 ألف طلعة جوية".. روسيا تعلن حصيلة عملياتها في سوريا بعد عامين

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مصراوي Masrawy

"30 ألف طلعة جوية".. تعلن حصيلة عملياتها في سوريا بعد عامين

02:31 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

موسكو- أ ش أ:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير 87.4% من الأراضي السورية التي كان يسيطر عليها تنظيم (داعش) الإرهابي، وذلك منذ إطلاق موسكو عمليتها ضد الإرهاب بسوريا في سبتمبر عام 2015.

وقالت الوزارة ـ في بيان نقلته قناة روسيا اليوم - اليوم الخميس ـ إن القوات الجوية الروسية نفذت بشكل عام أكثر من 30 ألف طلعة جوية قتالية أدت إلى تدمير 96 ألفا و828 موقعا للجماعات الإرهابية.

وأوضحت أن هذه الغارات أسفرت عن تدمير 8 آلاف و332 مركز قيادة، و17 ألفا و194 نقطة محصنة، و53 ألفا و707 تجمعات للمسلحين، و970 معسكر تدريب، و6 آلاف و769 مستودع ذخيرة ومعدات عسكرية، و212 حقل نفط ، و184 مصنع تكرير نفط، و132 محطة ضخ وقود وقافلة صهاريج نفط ، بالإضافة إلى 9 آلاف و328 موقعا آخر.

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