"30 ألف طلعة جوية".. روسيا تعلن حصيلة عملياتها في سوريا بعد عامين
"30 ألف طلعة جوية".. روسيا تعلن حصيلة عملياتها في سوريا بعد عامين
02:31 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017
موسكو- أ ش أ:
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير 87.4% من الأراضي السورية التي كان يسيطر عليها تنظيم (داعش) الإرهابي، وذلك منذ إطلاق موسكو عمليتها ضد الإرهاب بسوريا في سبتمبر عام 2015.
وقالت الوزارة ـ في بيان نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية - اليوم الخميس ـ إن القوات الجوية الروسية نفذت بشكل عام أكثر من 30 ألف طلعة جوية قتالية أدت إلى تدمير 96 ألفا و828 موقعا للجماعات الإرهابية.
وأوضحت أن هذه الغارات أسفرت عن تدمير 8 آلاف و332 مركز قيادة، و17 ألفا و194 نقطة محصنة، و53 ألفا و707 تجمعات للمسلحين، و970 معسكر تدريب، و6 آلاف و769 مستودع ذخيرة ومعدات عسكرية، و212 حقل نفط ، و184 مصنع تكرير نفط، و132 محطة ضخ وقود وقافلة صهاريج نفط ، بالإضافة إلى 9 آلاف و328 موقعا آخر.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
أبو الغيط: سوريا المستقبل ينبغي أن تكون صاحبة سيادة حقيقة على أراضيها
-
حول العالم في 24 ساعة
-
مسؤول عسكري أمريكي: داعش يخسر كل معاركه مع القوات العراقية
-
تقرير: روسيا قلصت النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط ببطء
إعلان
إعلان