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النقل والتحقيق لـ3 أطباء بعد جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة في بني سويف

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مصراوي Masrawy

النقل والتحقيق لـ3 أطباء بعد جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة في بني سويف

02:36 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

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بني سويف ــ أحمد كامل:

أحال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في بنى سويف، طبيبين بمستشفى سمسطا المركزي غرب بني سويف، للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية، ونقل آخر أخصائى نساء، إلى مستشفى الواسطى المركزى وذلك لكثرة غيابه عن بالمستشفى.

وفاجأ وكيل وزارة صحة بنى سويف، يرافقه الدكتور أحمد بغدادى مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور دعاء الروبى مدير إدارة الطوارئ، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، مستشفى سمسطا المركزي، لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على سير العمل بها، وتواجد الأطباء والتمريض، وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات، ومراجعة سجلات المرضى.

وتفقد وكيل وزارة الصحة عددا من الأقسام الداخلية، والحضانات، وقسم الغسيل الكلوى للتأكد من تعقيم ماكينات الغسيل الكلوى وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى وتوافر كافة مستلزمات الغسيل الكلوى، وتفقد بنك الدم للتأكد من توافر جميع الفصائل.

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