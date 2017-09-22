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تأخر إقلاع طائرة تركية في "القاهرة" لإغلاق مجال مطار أتاتورك

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مصراوي Masrawy

تأخر إقلاع طائرة تركية في "القاهرة" لإغلاق مجال مطار أتاتورك

01:57 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

كتب- طه عبيد:

تأخر إقلاع طائرة الخطوط التركية في مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة لمدة 120 دقيقة، والمتجهة إلى مطار أتاتورك باسطنبول، بسبب إغلاق حركة الملاحة الجوية بالمطار هناك.

صرحت مصادر ملاحية بالمطار أن الطائرة التركية، رحلة رقم 695 المتجهة إلى مطار أتاتورك باسطنبول، تأخرت عن موعد إقلاعها لمدة أكثر من 120 دقيقة\، بسبب إغلاق حركة الملاحة الجوية هناك، إثر تحطم طائرة خاصة على الممر.

يذكر أن السلطات التركية قررت تعليق حركة الطيران بمطار أتاتورك الرئيسي، في اسطنبول أمام حركة الطيران إثر تحطم طائرة خاصة على الممر، بسبب عطل فني أثناء إقلاعها في رحلة كانت متجهة إلى شمال قبرص، ونتج عنها إصابة قائد الطائرة ومساعده، بالإضافة إلى راكب آخر بجروح طفيفة.

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