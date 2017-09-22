اليوم.. مصر تتسلم الفرقاطة "جويند" من فرنسا

كتب- مصطفى المنشاوي:

تتسلم مصر، اليوم الجمعة، الفرقاطة الفاتح طراز "جويند" التي تم بنائها كأول فرقاطة مصرية من هذا الطراز وشييدها في فرنسا، وذلك في موقع الشركة المُصنعة "naval group" بمدينة لوريان الفرنسية، وتعد الفرقاطة الجديدة قادرة على الإبحار لمسافة 4 آلاف ميل بحري، وتصل سرعتها إلى 52 عقدة، وتصل إزاحتها الكلٌية إلى 5240 طن، ويبلغ طولها 301 متر.

وتمتاز الفرقاطة بقدرتها العالية على تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر ومنها مهمة البحث وتدمير الغواصات، واستخدام الصواريخ والمدفعيٌة في المهام القتالٌية، وتنفيذ مهمة تأميٌن خطوط المواصلات البحريٌة، وحراسة القوافل والسفن المنفردة في البحر والمراسىي، ومساندة وحماية القوات البرية في الساحل أثناء العمليات الهجومية والدفاعية، بما يمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومي المصري.

وتعتبر هذه الفرقاطة إضافة تكنولوجية هائلة إلى الأسطول البحري المصري، حيث تزيد من قدرات وإمكانيات القوات البحرية.

ويأتي تسلم مصر لها بناء على اتفاقية أبرمتها مع الجانب الفرنسي عام 2014، نصت على تزويد البحرية المصرية بـ4 فرقاطات "جويند"، على أن يتم تصنيع 3 منها في مصر، من أجل نقل التكنولوجيا وطرق التصنيع الفرنسية إلى القاهرة.