فتح الصالة الرئاسية في مطار القاهرة استعدادا لوصول السيسي من نيويورك

كتب- طه عبيد:

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولى منذ قليل، استراحة الصالة الرئاسية استعدادا لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، قادما من نيويورك بعد زيارة استغرقت 5 أيام، شارك خلالها في اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

انتظمت الخدمات الأمنية والمرورية فى الطرق المؤدية من وإلى المطار وسط تشديدات أمنية، كما مشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية، والتي تم افتتاحها لاستقبال الرئيس والوفد المرافق له.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيان مصر أمام الجمعية العامة، وعرض خلاله رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولي، وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار فى العالم، فضلاً عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب، كما عقد عدة لقاءات مع روساء دول ورساءحكومات وكان علي رأسهم لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.