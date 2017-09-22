أخبار عاجلة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

فتح الصالة الرئاسية في مطار القاهرة استعدادا لوصول السيسي من نيويورك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فتح الصالة الرئاسية في مطار القاهرة استعدادا لوصول من نيويورك

01:18 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

فتح الصالة الرئاسية في مطار القاهرة استعدادا لوصول السيسي من نيويورك

كتب- طه عبيد:

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولى منذ قليل، استراحة الصالة الرئاسية استعدادا لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، قادما من نيويورك بعد زيارة استغرقت 5 أيام، شارك خلالها في اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

انتظمت الخدمات الأمنية والمرورية فى الطرق المؤدية من وإلى المطار وسط تشديدات أمنية، كما مشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية، والتي تم افتتاحها لاستقبال الرئيس والوفد المرافق له.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيان أمام الجمعية العامة، وعرض خلاله رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولي، وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار فى العالم، فضلاً عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب، كما عقد عدة لقاءات مع روساء دول ورساءحكومات وكان علي رأسهم لقاء الرئيس الأمريكي دونالد .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني جهود الإعداد للجنة المشتركة

    أخبار

  • شكري يؤكد أهمية التصدي لعمليات الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية

    أخبار

  • خبير: إثيوبيا لا زالت تُراوغ في ملف سد النهضة

    أخبار

  • رئيس وزراء كندا: لا يمكن لأي بلد الانسحاب من اتفاقية تغير المناخ

    أخبار

إعلان

bcfb1030bd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة