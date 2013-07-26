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كريم عبد العزيز متّهم بالإساءة إلى المرأة

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كريم عبد العزيز متّهم بالإساءة إلى المرأة كريم عبد العزيز متّهم بالإساءة إلى المرأة

تعرّض النجم كريم عبد العزيز لحملة هجوم شرسة من قبل الاتحاد النسائيّ المصريّ، تمثّل بإصدار الأخير بياناً، ينتقد فيه الممثل الشاب لشتمه النساء والفتيات بألفاظ تُقلّل من قيمتهنّ، وذلك في حملته الإعلانيّة للترويج لإحدى شركات المحمول، إذ يقول لبطلة إعلاناته: "الله يحرقك، والله يخرب بيتك، يا بومة"، ما اعتبره الاتحاد إهانة صريحة للمرأة.
كذلك انتقد الاتحاد بشدّة حملة إعلانات أحد المنتجعات السياحيّة التي تقوم فكرتها على عدد من أعمال العنف الأسريّة، وتتمثل في إلقاء زوجة لزوجها والتسبّب بوفاته في عرض البحر، ثمّ قيام أطفال بسرقة والديهم، أو إلقاء الفنّان "لطفي لبيب" نفسه أمام سيّارة، وذلك تحت شعار "هتعمل أيّ حاجة علشان ما تروحش"، لأنّها تحرّض على العنف والقيام بأعمال إجراميّة.
في ذات السياق، يرفض الاتحاد تمثيل البقر على عبوات اللبن بأسماء نسائيّة "سوسن" و"سعاد"، لأنّها إهانة لنساء .

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سيدتي

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