صورة وخبر: ميلانيا ترامب أم بريجيت ماكرون

(مصراوي):

رصدت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، صورة تجمع سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون مع زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، حيث تناولا معا طعام الغداء إلى جانب صوفي ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وكانت مأدبة الغداء على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث دعت ميلانيا ترامب نحو مئة من زوجات وأزواج قادة دول العالم إلى مأدبة غداء، والتي ألقت خلالها خطاب أمام الحضور.

ودعت ميلانيا، السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، قادة العالم المجتمعين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، باتخاذ خطوات جادة بشأن تحسين حياة الأطفال حول العالم.