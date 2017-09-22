العثور على سيارة تحوي مواد ناسفة أثناء سير موكب وزير الداخلية اللبناني

بيروت - (أ ش أ)

كشفت الأجهزة الإلكترونية المرافقة لموكب وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، أثناء سيره سيارة تحتوي على مواد قابلة للانفجار متوقفة إلى جانب الطريق.

وذكر بيان للوزارة، مساء أمس الخميس، أنه كان من المعتزم أن يتوجه موكب وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد رعايته لاحتفال برأس السنة الهجرية والذي اقامته "الحملة السعودية اللبنانية للحج العمرة" في مسجد محمد الأمين، من مكان الاحتفال باتجاه جسر فؤاد شهاب، لكن الأجهزة الإلكترونية المرافقة لموكب الوزير رصدت مواد مشبوهة في سيارة متوقفة إلى جانب الطريق، كما اشتبهت بها الكلاب البوليسية المدربة وتوقفت عندها.

وأضاف البيان أنه بعد كشف خبير المتفجرات على المواد المشبوهة، أخرجت الصناديق المشتبه بها من صندوق السيارة وعثر على كمية كبيرة من مواد قابلة للاشتعال يدخل التنر في تركيبتها، وما زاد في الشبهات أن رقم الهاتف المقرون بالسيارة في السجلات الأمنية غير عائد لصاحبها.

وتعمل الأجهزة الأمنية على التحقيق في ملابسات الحادث".