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نجوم الدراما العربية في سحور روتانا مصرية

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نجوم الدراما العربية في سحور روتانا مصرية نجوم الدراما العربية في سحور روتانا مصرية

حفلة سحور مميّزة أقامتها قناة روتانا مصرية، حضرتها مجموعة كبيرة من نجوم الدراما هذا العام، إضافة إلى إعلاميي روتانا مصريّة المميّزين.
وشهدت الحفلة حضوراً مميّزاً للنجوم العرب، إلى جانب النجوم المصريين. وكان من الحاضرين: الفنانة يسرا، نبيلة عبيد، كمال أبو رية، أيمن زيدان، المخرج أسد فولادكار، مادلين طبر، درّة, لقاء الخميسي، منال سلامة، المخرجة إيناس الدغيدي، إيمي سمير غانم، وذلك في فندق "فورسيزون نايل بلازا".
الكثير من الحوارات الخاصّة دارت بين النجوم الحاضرين، حيث ظلّت درّة تتحدّث مع محمود قابيل، لما يزيد عن عشر دقائق، في حين بقيت يسرا إلى جوار صديقتها المقرّبة إيناس الدغيدي، ودارت أحاديث خاصة بينها وبين نبيلة عبيد.
تخلّل الحفلة عرض بالتنورة، وتخت شرقيّ، تفاعل معه الحضور بشكل كبير، وامتدت حتّى اقتراب موعد آذان الفجر.

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سيدتي