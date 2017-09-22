ترامب يثني على أردوغان رغم الخلافات بين واشنطن وأنقرة

نيويورك - (د ب أ)

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعلى السياسة التي يتبعها رغم العلاقات المعقدة بين البلدين.

وقال ترامب قبيل مباحثات أجراها مع أردوغان في نيويورك على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إنه يحرز درجات جيدة".

وأضاف ترامب قائلا عن العلاقات الأمريكية التركية: "علاقاتنا صارت على ما أعتقد أوثق من أي وقت مضى"، مضيفا أن ذلك يرجع إلى العلاقات الشخصية الطيبة بينه وبين أردوغان.

لكن العلاقات بين البلدين واقعيا تعتبر متوترة، حيث تنتقد تركيا السياسة الأمريكية المساندة للجماعات الكردية المسلحة في الصراع السوري، وتطالب منذ فترة وبلا جدوى حتى الآن بتسليم رجل الدين التركي فتح الله جولن الذي يعيش في أمريكا، وتحمله الحكومة التركية مسؤولية تدبير محاولة الانقلاب في يوليو من العام الماضي.

كما أن أفراد الحماية الشخصية لأردوغان لم يتصرفوا في الولايات المتحدة بصورة مقبولة أثناء زيارة سابقة للرئيس التركي، حتى أن بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي طالبوا بطرد السفير التركي من واشنطن.