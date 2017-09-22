المنافسة تشتعل بين مرشحي انتخابات اتحاد السباحة

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اشتعلت وتيرة الانتخابات في اتحاد السباحة، حيث من المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية اجتماعًا هامًا يوم 29 سبتمبر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد حتى انتهاء دورة الألعاب الأولمبية المقرر لها بطوكيو 2020.

وتشهد الانتخابات منافسة ساخنة بين عدد كبير من المرشحين، حيث يتصارع على مقعد الرئاسة كل من المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد الحالي، وهو مدير فني سابق بنادي الزمالك، كما شغل منصب عضو مجلس الزمالك لعدد من الدورات الانتخابية وعضو الاتحاد الإفريقي للعبة، ومعه أيمن سعد سباق سابق بالمياه المفتوحة وشغل عدد من المناصب أبرزها المدير التنفيذي للاتحاد الإماراتي ومستشار فني لألعاب الماء بالنادي الأهلي، بالإضافة إلى مشرح ثالث وهو ممدوح محمد الغريب.

ويتنافس على منصب نائب الرئيس كل من أحمد هارون التوني وهو لاعب دولي سابق لكرة الماء، ويشغل عضوية مجلس إدارة اتحاد دول البحر المتوسط ، وأسامة حسني المصري، وهو أيضا يشغل عدد من المناصب ولكن لا علاقة لها بالرياضة.

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كما يشهد منصب السكرتير العام منافسة قوية بين اثنين من المرشحين، الأول هو إبراهيم زاهر وهو حصل على كأس أحسن لاعب في مصر عام 2001، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية 2004 بأثينا، كما حصل على كأس مصر عام 2016 بعد إعتزاله بـ10 سنوات، والثاني هو معتز إبراهيم رضوان سباح سابق بنادي المعادي، وشغل عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية مجلس إدارة الاتحاد في وقت سابق.

وأخيرا فى منصب أمين الصندوق وهو المنصب المالى المهم فى الاتحاد ، فيتنافس عليه أثنين من المرشحين، الأول هو أمير عبد الجواد، ويشغل منصب رئيس منطقة القاهرة للسباحة، ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، والثاني هو محمد السيد ويعمل طبيب أسنان، وكان لاعب سابق لكرة الماء، ونائب رئيس الاتحاد خلال الفترة من 2004 وحتى 2008.