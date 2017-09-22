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قبل موقعة الزمالك| حسام حسن يحفز لاعبي المصري.. ومركز جديد لـ «كوفي»

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قبل موقعة الزمالك| حسام حسن يحفز لاعبي المصري.. ومركز جديد لـ «كوفي» قبل موقعة الزمالك| حسام حسن يحفز لاعبي المصري.. ومركز جديد لـ «كوفي»

التحرير

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شهد المران الأخير للفريق الأول بالنادي المصري، قبل مواجهة في الدوري الممتاز، تركيزًا كبيرًا، فسبق بداية المران، الذي استمر لنحو ساعة، اجتماع للمدير الفني للفريق، حسام حسن، مع لاعبيه، حيث أكد لهم ضرورة التعبير عن أنفسهم بقوة خلال مباراة الغد، معربا عن ثقته في إمكاناتهم الفنية والبدنية، التي تؤهلهم لتقديم عرض قوي يرضي طموحات جماهير المصري العظيمة.

أما عن فقرات المران، فقد ركز العميد على وضع اللمسات الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها اللقاء، كما خصص فقرة للتعامل مع الكرات الثابتة دفاعا وهجوما، واختتم المران بتقسيمة مصغرة في ثلثي الملعب.

وركز حسام حسن على التسديد من خارج منطقة الجزاء، أملا في استغلال أحدى الكرات لهز شباك الفارس الأبيض، كما سعى لتجهيز البوركيني محمد كوفي مدافع الفريق البورسعيدي، للدفع به في مركز الظهير الأيمن خلال مباراة الزمالك المقبلة.

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جاء تفكير «العميد» في الدفع بكوفي، في هذا المركز بسبب تعرض كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق للطرد خلال المباراة الماضية أمام بتروجت، والتي انتهت لصالح أبناء بورسعيد بهدف نظيف.

واعتمد العميد خلال جلسته مع المدافع الدولي، على شحنه معنويا، من أجل تحقيق رغباته خلال مباراة الفارس الأبيض، حيث تتجه النية لدى الجهاز الفني للمصري بالدفع باللاعب خلال مواجهة الزمالك، للاستفادة من خبراته الدولية.

ويستعد المصري لملاقاة الزمالك يوم الجمعة المقبل على برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثالثة من عمر الدوري.

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التحرير

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