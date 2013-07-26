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شيرين تغني باللهجة اللبنانيّة لأوّل مرة

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شيرين تغني باللهجة اللبنانيّة لأوّل مرة شيرين تغني باللهجة اللبنانيّة لأوّل مرة

لأوّل مرّة في مشوارها الفنيّ، تخوض النجمة المصريّة، عبد الوهاب، تجربة غنائيّة جديدة، من خلال إطلاقها أغنية باللهجة اللبنانيّة هي أغنية "شو شقيت".
وتنتظر شيرين ردود الأفعال حول هذا الأغنية لتفكّر في إمكانية تكرارها أو الاكتفاء بها فقط.
الأغنية التي قامت شيرين بتسجيلها في لبنان، من كلمات الشاعر الغنائيّ أحمد ماضي، ومن ألحان زياد برجي، فيما تولّى توزيعها بلال الزين.

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سيدتي

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