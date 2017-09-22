وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني جهود الإعداد للجنة المشتركة

القاهرة- أ ش أ:

عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس، مباحثات مع خواجة محمد آصف وزير خارجية باكستان وذلك على هامش اجتماعات الجمعية الأمم المتحدة في نيويورك ،وبحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، بأن الوزيرين بحثا جهود الإعداد للجنة المشتركة بين البلدين، وبما يعكس رغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنقيب عن الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى دعم مرشحي البلدين في المحافل الدولية، وتطلع مصر لدعم باكستان لترشح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونيسكو.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك مثل الوضع في اليمن وسوريا وليبيا.