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مسؤول أمريكي: على شركات العالم الاختيار بين العمل مع واشنطن أو بيونج يانج

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مصراوي Masrawy

مسؤول أمريكي: على شركات العالم الاختيار بين العمل مع واشنطن أو بيونج يانج

11:49 م الخميس 21 سبتمبر 2017

مسؤول أمريكي: على شركات العالم الاختيار بين العمل مع واشنطن أو بيونج يانج

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن

واشنطن - (أ ش أ)
أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن أنه على الشركات في جميع أنحاء العالم الاختيار بين التجارة مع الولايات المتحدة أو .

وقال منوشن، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، إن المؤسسات المالية الأجنبية تم إبلاغها الآن أن عليها أن تختار بين العمل مع الولايات المتحدة أو مع كوريا الشمالية ولكن ليس مع كليهما.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على كوريا الشمالية تشمل مجالات البناء والطاقة والصناعة والطب والتعدين والنسيج والنقل .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد قد أصدر أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على شخصيات وشركات تتعامل مع كوريا الشمالية.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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