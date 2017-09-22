مسؤول أمريكي: على شركات العالم الاختيار بين العمل مع واشنطن أو بيونج يانج

واشنطن - (أ ش أ)

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن أنه على الشركات في جميع أنحاء العالم الاختيار بين التجارة مع الولايات المتحدة أو كوريا الشمالية.

وقال منوشن، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، إن المؤسسات المالية الأجنبية تم إبلاغها الآن أن عليها أن تختار بين العمل مع الولايات المتحدة أو مع كوريا الشمالية ولكن ليس مع كليهما.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على كوريا الشمالية تشمل مجالات البناء والطاقة والصناعة والطب والتعدين والنسيج والنقل .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على شخصيات وشركات تتعامل مع كوريا الشمالية.