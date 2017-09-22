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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

11:47 م الخميس 21 سبتمبر 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الخميس العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اطلاق صواريخ على جنوب ومباحثات روسية صينية حول سوريا، علاوة على قصف تركي على شمال العراق.

1- الحوثيون يطلقون ثلاثة صواريخ على جنوب السعودية

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سقوط صاروخ حوثي في جنوب المملكة - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن مصدر رسمي سعودي أن مليشيات الحوثي المسلحة قامت بإطلاق ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" على منطقة جازان جنوب غرب المملكة، على الحدود مع اليمن.

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2- المقاتلات التركية تقصف مواقع حزب العمال في إقليم كردستان

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مقاتلات تركية من طراز "اف - 16" (أ ف ب)

أفاد مصدر بحزب العمال الكردستاني بقيام المقاتلات التركية بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني في اقليم كردستان.

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3-القوات العراقية تحرر 20 قرية من تنظيم داعش

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القوات العراقية في مدينة الحويجة (أ ف ب)

أعلن قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله تحرير 20 قرية في إطار عملية تحرير مناطق أيسر الشرقاط من سيطرة تنظيم داعش.

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4- العراق وتركيا وإيران تتفق على "إجراءات مضادة" لاستفاء كردستان

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رئيس اقليم كردستان العراق مسعود برزاني في أربيل (ا ف ب)

عقد وزراء خارجية كل من العراق وتركيا وإيران اجتماعا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفقوا فيه على اتخاذ "إجراءات مضادة" بشأن الاستفتاء الذي يعتزم إقليم كردستان العراق إجراءه الأسبوع القادم حول الاستقلال عن العراق.

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5- مباحثات روسية صينية لبحث التسوية السياسية في سوريا

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اجتماع بين مسئولين صينيين وروس (أ ف ب)

عقد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانواف جلسة مع ممثل الصينية للشئون السورية شيه شياويان لبحث تدابير تحقيق استقرار الوضع في سوريا سياسيا وعسكريا.

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مصراوي Masrawy

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