مسؤول عسكري أمريكي: داعش يخسر كل معاركه مع القوات العراقية

واشنطن - (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم عمليات التحالف الدولي ضد داعش الكولونيل راين ديلون أن داعش يفقد المزيد من الأراضي، ويخسر كل معاركه مع القوات العراقية، مؤكدا أن الهزيمة النهائية للتنظيم صارت قريبة.

وأضاف ديلون أن القوات العراقية و"قوات سوريا الديموقراطية" حررت أكثر من ستة ملايين شخص من قبضة داعش في العراق وسوريا.

وأكد ديلون في سلسلة تغريدات على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أوردتها قناة " الحرة " الأمريكية اليوم الخميس، أن القوات العراقية أنهت المرحلة الأولى من عملياتها ضد داعش في الحويجة.

وأوضح أن هذه العمليات تظهر تطور قدرات القوات العراقية في حربها على التنظيم، مشيرا إلى أن عناصر داعش اصطدموا بعزيمة القوات العراقية.

وأكد ديلون أن النتائج المحققة ضد داعش في العراق، تعود إلى تنسيق جهود مختلف قوى الأمن، لافتا إلى أن هذه القوات قامت بمجهودات لمساعدة المدنيين الذي كانوا محاصرين من قبل التنظيم.