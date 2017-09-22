أخبار عاجلة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مسؤول عسكري أمريكي: داعش يخسر كل معاركه مع القوات العراقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مسؤول عسكري أمريكي: داعش يخسر كل معاركه مع القوات العراقية

11:43 م الخميس 21 سبتمبر 2017

مسؤول عسكري أمريكي: داعش يخسر كل معاركه مع القوات العراقية

المتحدث باسم عمليات التحالف الدولي ضد داعش الكولون

واشنطن - (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم عمليات التحالف الدولي ضد داعش الكولونيل راين ديلون أن داعش يفقد المزيد من الأراضي، ويخسر كل معاركه مع القوات العراقية، مؤكدا أن الهزيمة النهائية للتنظيم صارت قريبة.

وأضاف ديلون أن القوات العراقية و"قوات سوريا الديموقراطية" حررت أكثر من ستة ملايين شخص من قبضة داعش في العراق وسوريا.
وأكد ديلون في سلسلة تغريدات على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أوردتها قناة " الحرة " الأمريكية اليوم الخميس، أن القوات العراقية أنهت المرحلة الأولى من عملياتها ضد داعش في الحويجة.

وأوضح أن هذه العمليات تظهر تطور قدرات القوات العراقية في حربها على التنظيم، مشيرا إلى أن عناصر داعش اصطدموا بعزيمة القوات العراقية.

وأكد ديلون أن النتائج المحققة ضد داعش في العراق، تعود إلى تنسيق جهود مختلف قوى الأمن، لافتا إلى أن هذه القوات قامت بمجهودات لمساعدة المدنيين الذي كانوا محاصرين من قبل التنظيم.

هذا المحتوى من

65be0ed755.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • تيلرسون: واشنطن ملتزمة بحماية جيرانها وحلفائها من خطر الأسلحة النووية

    أخبار

  • القوات السورية توسع نطاق سيطرتها على الضفة الشرقية لنهر الفرات

    أخبار

  • العبادي يبلغ الرئيس العراقي رفضه لإجراء الاستفتاء في كردستان

    أخبار

إعلان

08473e437c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى

نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى

حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة

حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة

محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات

محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات