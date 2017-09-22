روسيا تبدي سعادتها ببيان ترامب بشأن أهمية السيادة

نيويورك - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف اليوم الخميس، عن سعادته بسماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يوضح أهمية السيادة الدولية في الشؤون الخارجية.

وأضاف لافروف، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه من المهم "أن تكون مثالا يحتذى، بدلا من أن تملى إرادتك على الشعوب الأخرى".

واستطرد قائلا :"إن الدول ذات القيم والثقافات والتطلعات المختلفة، لا يمكن أن تتعايش فحسب، بل يمكن أن تعمل جنبا إلى جنب على أساس الاحترام المتبادل".

وقال لافروف أيضا إن روسيا قامت بدورها في العمل على القضاء على تراث الحرب الباردة، بيد أن أعمالها لم تقابل بالمثل من قبل شركائها الغربيين.

وأضاف لافروف إن الناتو يسعى إلى إحياء النغمة التي كانت موجودة في "عصر التحالفات المعارضة" بدلا من إقامة حوار مع موسكو.

وقال الدبلوماسي الروسي إن "حلف شمال الأطلسي (ناتو) يحاول استعادة مناخ الحرب الباردة، ويرفض تطبيق هذا المبدأ الذي أعلنه رسميا في تسعينيات القرن الماضي، وهو مبدأ الأمن الواحد القائم على المساواة في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية".

وانتقد لافروف حلف الناتو لما وصفه بأنه "توسع أهوج" نحو الشرق بعد انتهاء الحرب الباردة، قائلا إنه عزز المشاعر المعادية للروس وزرع بذور الصراع الطويل الأجل في أوكرانيا.

وحذر المسؤول الروسي أيضا من أن الهستيريا الحربية حول برنامج كوريا الشمالية النووي و الصاروخي، تعد "مسارا خطيرا مسدودا"، ودعا إلى إجراء حوار حول هذه القضية، وحث على بذل جهود إضافية تهدف إلى استعادة الاستقرار في كل من سورية والعراق.