أخبار عاجلة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

روسيا تبدي سعادتها ببيان ترامب بشأن أهمية السيادة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تبدي سعادتها ببيان بشأن أهمية السيادة

11:31 م الخميس 21 سبتمبر 2017

روسيا تبدي سعادتها ببيان ترامب بشأن أهمية السيادة

وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف

نيويورك - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف اليوم الخميس، عن سعادته بسماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يوضح أهمية السيادة الدولية في الشؤون الخارجية.

وأضاف لافروف، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه من المهم "أن تكون مثالا يحتذى، بدلا من أن تملى إرادتك على الشعوب الأخرى".

واستطرد قائلا :"إن الدول ذات القيم والثقافات والتطلعات المختلفة، لا يمكن أن تتعايش فحسب، بل يمكن أن تعمل جنبا إلى جنب على أساس الاحترام المتبادل".

وقال لافروف أيضا إن روسيا قامت بدورها في العمل على القضاء على تراث الحرب الباردة، بيد أن أعمالها لم تقابل بالمثل من قبل شركائها الغربيين.

وأضاف لافروف إن الناتو يسعى إلى إحياء النغمة التي كانت موجودة في "عصر التحالفات المعارضة" بدلا من إقامة حوار مع موسكو.

وقال الدبلوماسي الروسي إن "حلف شمال الأطلسي (ناتو) يحاول استعادة مناخ الحرب الباردة، ويرفض تطبيق هذا المبدأ الذي أعلنه رسميا في تسعينيات القرن الماضي، وهو مبدأ الأمن الواحد القائم على المساواة في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية".

وانتقد لافروف حلف الناتو لما وصفه بأنه "توسع أهوج" نحو الشرق بعد انتهاء الحرب الباردة، قائلا إنه عزز المشاعر المعادية للروس وزرع بذور الصراع الطويل الأجل في أوكرانيا.

وحذر المسؤول الروسي أيضا من أن الهستيريا الحربية حول برنامج النووي و الصاروخي، تعد "مسارا خطيرا مسدودا"، ودعا إلى إجراء حوار حول هذه القضية، وحث على بذل جهود إضافية تهدف إلى استعادة الاستقرار في كل من سورية والعراق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير خارجية المكسيك: الطبيعة "جرحت" بلادنا في الزلزال

    أخبار

  • مون جاي: استفزازات كوريا الشمالية المتواصلة مؤسفة للغاية

    أخبار

  • الرئيس الأفغاني يشكر ترامب على زيادة القوات الأمريكية في بلاده

    أخبار

  • ترامب يعتزم زيارة جزيرة بورتوريكو بعدما دمرتها الأعاصير

    أخبار

إعلان

011d0a772e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج