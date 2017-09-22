أخبار عاجلة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

​بعد أنباء انخفاضه.. مصراوي ينشر صور فصائية تكشف منسوب مياه بحيرة ناصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​بعد أنباء انخفاضه.. مصراوي ينشر صور فصائية تكشف منسوب مياه بحيرة ناصر

11:40 م الخميس 21 سبتمبر 2017

​بعد أنباء انخفاضه.. مصراوي ينشر صور فصائية تكشف منسوب مياه بحيرة ناصر

الدكتور عباس شراقي

كتب- أحمد مسعد:

حصل "مصراوي" على صور فضائية حديثة لبحيرة ناصر عن طريق لاندسات التابعة لناسا، توضح كمية منسوب المياه المخزنة بالبحيرة بعدما ترددت أنباء تفيد بانخفاض منسوب المياه في بحيرة ناصر ووصوله إلى "السعة الميتة".

وتتضمن الصور خريطة توضيحية لمنسوب المياه بالبحيرة منذ 1992 حتى 2018، وتشير إلى أنه بتاريخ 29 أغسطس المنقضي وصل منسوب المياه إلى 175,38 متر فوق سطح البحر في ذلك اليوم، حسبما أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة.

وأضاف شراقي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك صورة أخرى تشير إلى ارتفاع المنسوب ليصل إلى 177 م3 بكمية تقدر طبقا للمعادلات الهندسية بحوالى 112 - 115 مليار متر مكعب، منها أكثر من 70 مليار م3 يمكن استخدامها.

ولفت إلى أن الصورة الفضائية التي صورت في 14 سبتمبر الجاري، تمثل امتداد بحيرة ناصر داخل مفيض توشكى بحوالي 24 كم وعلى مقربة 6 كم فقط من سد توشكى، كما امتدت في وادي العلاقي لمسافة 45 كم، متوقعًا أن يستمر ارتفاع منسوب بحيرة ناصر حتى نهاية هذا الشهر.

وأوضح أنه إذا وصل المنسوب أقل من الحد الأدنى لتشغيل السد العالي بسعة "147 م3" سيترتب عدم مرور مياه الري من خلال فتحات التوربينات وبالتالي توقف السد عن توليد كهرباء، لافتًا إلى أن انخفاض المنسوب لم يحدث منذ الثمانينيات وهي فترة سنوات الجفاف والتي وصل المنسوب فيها إلى أقل مستوى له منذ بناء السد العالي حتى اليوم وهو 150 متر فوق سطح البحر.

وأكد شراقي أن كافة المعلومات عن بحيرة ناصر، ترصدها الأقمار الصناعية وتنشرها المواقع المتخصصة وعدم ذكرها لا يعني أن الجانب الاثيوبي لن يعرفها وللأسف وزارة الري تتبنى حالياً فكرة حجب إعلان منسوب بحيرة ناصر يوميا كما كان متبعاً في السنوات السابقة.

وشدد خبير الموارد المائية، أنه من حق الشعب المصري معرفة تطورات ما يجري في مخزونه المائي خصوصاً وأنها تمثل روح ووجدنا كل مصري.

كان قد أثير في يوليو الماضي، انخفاض منسوب المياه في بحيرة ناصر إلى "السعة الميتة"، وأن تعاني حاليًا من جفاف غير مسبوق بسبب بدء التخزين في بحيرة سد النهضة، وهو ما ينذر بكارثة وتوقف توربينات السد العالي، وبوار الأراضي الزراعية، لكن وزارة الري نفت تلك الأنباء حينها.

 صور فصائية تكشف منسوب مياه بحيرة ناصر (1)

صور فصائية تكشف منسوب مياه بحيرة ناصر (2)

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نقابة الصيادلة تكرم رموزها وأبناء أعضائها المتفوقين في احتفالية بجامعة

    أخبار

  • جامعة القاهرة عن رقص طالبات "زومبي" أمام الوزير: "نشاط فني"

    أخبار

  • جامعة القاهرة تفتتح موسمها الثقافي بحفل عمر خيرت 2 أكتوبر

    أخبار

  • رئيس جامعة القاهرة: ما نشر حول تخريج الكليات العملية للإرهابيين "كذب"

    أخبار

إعلان

edc4b4ab91.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة