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خبير: إثيوبيا لا زالت تُراوغ في ملف سد النهضة

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مصراوي Masrawy

خبير: إثيوبيا لا زالت تُراوغ في ملف سد النهضة

11:36 م الخميس 21 سبتمبر 2017

خبير: إثيوبيا لا زالت تُراوغ في ملف سد النهضة

الدكتور هاني رسلان

كتب- أحمد مسعد:

علّق مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور هاني رسلان، على لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الأثيوبي بمقر الأمم المتحدة، قائلاً: "إثيوبيا لا زالت تُراوغ وتُضخم الخلافات، لأن اللجنة الاستشارية المعنية بدراسة الآثار السلبية، لم تجتمع منذ ثلاثة أشهر، ولم تَتوصل لنتائج".

وأضاف رسلان، خلالَ لقائه ببرنامج "ساعة مِن "، المُذاع على شاشة "الغد" ، مع الإعلامي مُحمد المغربي، أنّ الحصيلة حتى الآن من مُشاورات ومفاوضات سد النهضة، استمرار إثيوبيا على نفس منهجها الذي يَعتمد على المراوغة، قائلاً: "الوقت يمر والبناء يرتفع، في إشارة إلى سد النهضة".

وأشار رسلان، إلى أن الطرفين الأثيوبي والسوداني ليس لديهما الرغبة في الحفاظ على التعاون، لأن الطرف الأثيوبي دائمًا ما يُؤكد على أنه يريد الحسم إلا أنه يستند إلى تفاصيل فنية.

كان وزير الخارجية سامح شكري، عقد جلسة مباحثات، اليوم الخميس، مع وزير خارجية إثيوبيا ورقيناه جيبيو، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

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