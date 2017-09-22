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ضبط 204 أطنان أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة في المنوفية

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مصراوي Masrawy

ضبط 204 أطنان أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة في المنوفية

11:29 م الخميس 21 سبتمبر 2017

ضبط 204 أطنان أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة في المنوفية

ارشيفية

كتب - علاء عمران:

وجه ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية، حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط الأعلاف الحيوانية والداجنة المغشوشة قبل ترويجها بالأسواق.

وأسفرت جهود الحملة- التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية- عن ضبط مصنع، ومخزنين، وثلاثة محلات لتصنيع الأعلاف "الداجنة والحيوانية"، عُثر بداخلها على 204 أطنان أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة ومقلدة بدائرة مركز شرطة أشمون، إضافة إلى المعدات والآلات المستخدمة في التصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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