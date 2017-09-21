بسنت فهمي: مصر الدولة الأكثر جذبا للاستثمار في إفريقيا

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قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعاون مع موانئ دبي، من خلال توقيع اتفاقية تأسيس شراكة لتنفيذ مشروعات بِالمنطقة الاقتصادية، ينعكس بالإيجاب على المنطقة الاقتصادية بأكملها.

وأضافت فهمي، خلال لقائها ببرنامج «ساعة مِن مصر»، عبر شاشة «الغد»، اليوم الخميس، أن شركة موانئ دبي شركة عالمية تعمل في أكثر من 40 دولة في العالم، وأن خطوة هذه الاتفاقية تعد إيجابية وتكاملية.

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وأوضحت أن مصر أصبحت الدولة الأولى جذبًا للاستثمار في أفريقيا، لافتةً إلى أن «الدولة لأول مرة بدأت في ثورة حقيقية في الاقتصاد، أي ثورة اقتصادية على المستوى العالمي، لأن مؤشرات الاقتصاد أصبحت إيجابية».