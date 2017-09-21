هاني رسلان: «إثيوبيا لا زالت تُراوغ.. وبناء سد النهضة يرتفع»

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قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إثيوبيا لا زالت تُراوغ وتُضخم الخلافات مع الجانب المصري، موضحًا أن اللجنة الاستشارية المعنية بدراسة الآثار السلبية، لم تجتمع منذ ثلاثة أشهر، ولم تَتوصل لنتائج.

وأضاف رسلان، خلال لقائه ببرنامج «ساعة مِن مصر»، عبر شاشة «الغد»، اليوم الخميس، أن الحصيلة حتى الآن من مُشاورات ومفاوضات سد النهضة، هي استمرار إثيوبيا على نفس منهجها الذي يَعتمد على المراوغة، موضحًا أن «الوقت يمر وبناء السد يرتفع».

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وأشار إلى أن الطرفين الإثيوبي والسوداني ليس لديهما الرغبة في الحفاظ على التعاون، حيث أن الطرف الأول دائمًا ما يُؤكد على أنه يريد الحسم إلا أنه يستند إلى تفاصيل فنية.