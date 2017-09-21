محافظ البحيرة تحتفل بالعيد القومي في دار الأوبرا (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استضافت دار أوبرا دمنهور، اليوم الخميس، الاحتفال الذي تقيمه محافظة البحيرة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، الموافق لذكرى انتصار أهالي رشيد على حملة فريزر عام 1807.

وقامت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بافتتاح معرض ذاكرة التاريخ للمؤرخ خالد معروف، والذى يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تمثل الحياة الاجتماعية والسياسية لمحافظة البحيرة عبر تاريخها الحديث، خاصة مدينة دمنهور.

شارك في الافتتاح اللواء مجدي عناني السكرتير العام لمحافظة البحيرة، واللواء سيد سعيد السكرتير المساعد، وسعد غراب رئيس مدينة دمنهور، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.