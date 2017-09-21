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ضبط 40 ألف مخالفة مرورية و31 سائقا تحت تأثير المخدرات

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مصراوي Masrawy

ضبط 40 ألف مخالفة مرورية و31 سائقا تحت تأثير المخدرات

11:27 م الخميس 21 سبتمبر 2017

ضبط 40 ألف مخالفة مرورية و31 سائقا تحت تأثير المخدرات

ارشيفية

كتب - علاء عمران:

شنَّ ضباط الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، حملة موسعة بالاشتراك مع إدارات المرور بمديريات الأمن؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملة - تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وقادها مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عصمت الأشقر، خلال 24 ساعة - عن ضبط 39 ألفا و164 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط ألف و372 مخالفة متنوعة لدراجات نارية، وضبط 31 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.

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