تيلرسون: واشنطن ملتزمة بحماية جيرانها وحلفائها من خطر الأسلحة النووية

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الخميس، إن واشنطن ملتزمة بحماية جيرانها وحلفائها من خطر الأسلحة النووية، مضيفًا: أن بعض الدول لا تلتزم بالاتفاقات وتطور أسلحتها النووية"، وذلك حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكان التقى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، للمرة الأولى بمبادرة من الاتحاد الأوروبي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم لمتحدة.

وشارك في اللقاء الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق التاريخي في فيينا، وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجومًا حادًا على إيران، أول أمس الثلاثاء، حيث وصفها بـ "ديكتاتورية فاسدة" والتي تعتزم زعزعة الشرق الأوسط.