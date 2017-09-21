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تيلرسون: واشنطن ملتزمة بحماية جيرانها وحلفائها من خطر الأسلحة النووية

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مصراوي Masrawy

تيلرسون: واشنطن ملتزمة بحماية جيرانها وحلفائها من خطر الأسلحة النووية

11:20 م الخميس 21 سبتمبر 2017

تيلرسون: واشنطن ملتزمة بحماية جيرانها وحلفائها من خطر الأسلحة النووية

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

كتب - عبدالعظيم قنديل:
قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الخميس، إن واشنطن ملتزمة بحماية جيرانها وحلفائها من خطر الأسلحة النووية، مضيفًا: أن بعض الدول لا تلتزم بالاتفاقات وتطور أسلحتها النووية"، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز" .

وكان التقى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، للمرة الأولى بمبادرة من الاتحاد الأوروبي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم لمتحدة.

وشارك في اللقاء الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق التاريخي في فيينا، وهي والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد شن هجومًا حادًا على إيران، أول أمس الثلاثاء، حيث وصفها بـ "ديكتاتورية فاسدة" والتي تعتزم زعزعة الشرق الأوسط.

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