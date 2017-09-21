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البدري يطالب لاعبي الأهلي بارتداء الزي الشتوي.. تعرف على السبب

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البدري يطالب لاعبي الأهلي بارتداء الزي الشتوي.. تعرف على السبب البدري يطالب لاعبي الأهلي بارتداء الزي الشتوي.. تعرف على السبب

التحرير

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طلب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من لاعبي الفريق ارتداء الزي الشتوي، خلال المران في تونس؛ بسبب انخفاض درجة الحرارة.

وتفاجأت بعثة الأهلي بانخفاض درجات الحرارة في تونس حيث وصلت إلى 20 درجة مئوية.

وحذر البدري اللاعبين من انخفاض درجات الحرارة وطالبهم بارتداء الزي الشتوي، حتى لا يتعرضوا لنزلات البرد.

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ويعقد البدري،مؤتمرا صحفيا، في الخامسة والنصف مساء غد الجمعة بتوقيت تونس، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، للحديث عن مباراة الترجي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي يوم السبت المقبل على ملعب رادس، ضمن إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
 

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التحرير

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