الأهلى يواجه الترجي بالزي الأزرق (صور)

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كتب : أحمد سعيد - أحمد شحاتة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق سيرتدي القميص والشورت الأزرق في مباراة الترجي التونسي، وذلك وفقًا للاتفاق الذي تم بين الأهلي ومسؤولي الفريق التونسي.

ومن المنتظر أن يقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي في الساعة الـ12:00 من ظهر غدًا الجمعة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير في تونس في الساعة السابعة من مساء غدٍ على ملعب رادس استعدادًا لمواجهة الترجي.

وكان الفريق قد تدرب اليوم، الخميس، على ملعب الجامعة بعد وصوله إلى تونس.

يذكر أن الأهلي يلتقي مع الترجي التونسي، السبت المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.