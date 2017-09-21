شريف إكرامى : تجاوزنا نتيجة لقاء الترجي.. ونركز في حسم التأهل من تونس

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كتب : أحمد شحاتة - أحمد سعيد

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقام على ملعب الجامعة بتونس، تدريبات قوية لحراس مرمى الأهلي شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم، ومحمد الشناوي تحت إشراف الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى.

و تألق شريف إكرامي بشكل كبير، خلال المران، وأبدى جاهزية كبيرة لخوض مباراة العودة أمام الترجي التونسي.

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ومن جانبه قال شربف إكرامي، إن الفريق تجاوز المباراة الماضية التي أقيمت على ملعب برج العرب، وأصبح تركيز الفريق كله في مباراة العودة أمام الترجي؛ من أجل حسم التأهل إلى نصف نهائي إفريقيا.

وأكد إكرامي على جاهزيته لخوض مباراة الترجي المقبل، كي يسعد الجماهير التي ساندت الفريق قبل السفر إلى تونس.

يذكر أن الأهلي يلتقي مع الترجي التونسي، السبت المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.