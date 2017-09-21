أخبار عاجلة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

شريف إكرامى : تجاوزنا نتيجة لقاء الترجي.. ونركز في حسم التأهل من تونس

Google+ Print
شريف إكرامى : تجاوزنا نتيجة لقاء الترجي.. ونركز في حسم التأهل من تونس شريف إكرامى : تجاوزنا نتيجة لقاء الترجي.. ونركز في حسم التأهل من تونس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب : أحمد شحاتة - أحمد سعيد

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقام على ملعب الجامعة بتونس، تدريبات قوية لحراس مرمى الأهلي شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم، ومحمد الشناوي تحت إشراف الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى.

و تألق شريف إكرامي بشكل كبير، خلال المران، وأبدى جاهزية كبيرة لخوض مباراة العودة أمام الترجي التونسي.

شاهد أيضا

ومن جانبه قال شربف إكرامي، إن الفريق تجاوز المباراة الماضية التي أقيمت على ملعب برج العرب، وأصبح تركيز الفريق كله في مباراة العودة أمام الترجي؛ من أجل حسم التأهل إلى نصف نهائي إفريقيا.

وأكد إكرامي على جاهزيته لخوض مباراة الترجي المقبل، كي يسعد الجماهير التي ساندت الفريق قبل السفر إلى تونس.
يذكر أن الأهلي يلتقي مع الترجي التونسي، السبت المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي