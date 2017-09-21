أخبار عاجلة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

طبيب الأهلي يكشف حقيقة إصابة سعد سمير

Google+ Print
طبيب الأهلي يكشف حقيقة إصابة سعد سمير طبيب الأهلي يكشف حقيقة إصابة سعد سمير

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن سعد الدين سمير، مدافع الفريق، يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، تسبب في عدم مشاركته بمران الفريق الأول في تونس مساء اليوم الخميس.

وأوضح طبيب الأهلي، أن سمير اشتكى من آلام في العضلة الضامة خلال المران الأخير للفريق بالقاهرة أمس الأربعاء، حيث أجرى اللاعب أشعة على العضلة أثبتت معاناته من إجهاد في العضلة الضامة.

شاهد أيضا

وأضاف الدكتور خالد محمود أن سعد سيخضع لفحص طبي على هامش مران الفريق غدًا الجمعة، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي