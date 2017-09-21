طبيب الأهلي يكشف حقيقة إصابة سعد سمير

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أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن سعد الدين سمير، مدافع الفريق، يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، تسبب في عدم مشاركته بمران الفريق الأول في تونس مساء اليوم الخميس.

وأوضح طبيب الأهلي، أن سمير اشتكى من آلام في العضلة الضامة خلال المران الأخير للفريق بالقاهرة أمس الأربعاء، حيث أجرى اللاعب أشعة على العضلة أثبتت معاناته من إجهاد في العضلة الضامة.

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وأضاف الدكتور خالد محمود أن سعد سيخضع لفحص طبي على هامش مران الفريق غدًا الجمعة، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.