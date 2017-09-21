​المجلس الأعلى للثقافة يصدر الأعمال الكاملة للدكتور علي الراعي

كتبت- نسمة فرج:

صدر عن المجلس الأعلى للثقافة الأعمال الكاملة في المسرح للدكتور علي الراعي، تحت عنوان "المسرح فى الوطن العربى مسرحيات ومسرحيون"، تقديم فاروق عبد القادر.

وقال الدكتور حاتم ربيع أمين عام المجلس -في تصريح اليوم-، إن الكتاب يقدم تفاصيل عن حياة الدكتور علي الراعي وعلاقته بفن المسرح وعمله في الإذاعة فور تخرجه حتى سفره إلى إنجلترا لدراسة أدب المسرح، ويحوي إحاطة شاملة بمسرح الغرب من نتاج حصاد رحلته، وأصدر الدكتور علي تسعة كتب عن المسرح المصري والعربي والعالمي وبدأها بكتابة فن المسرحية ، كما يحتوي على دراسة تطبيقية لعناصر المسرحية.

وأضاف أنه جاء في أجواء الكتاب أن حياة حافلة كرسها الدكتور علي الراعي للفن والناس والوطن أثمرت إنتاجا فكريا راقيا ووفيرا ضم في جانبه تناولا للفنون بشتى تجلياتها ولا سيما المسرح، فهو يقدم لنا نظرية المسرح وتاريخه وأهم أعلامه في الثقافتين العربية والغربية ، فضلا عن إبراز التفاعل بين المسرح والسياق الإجتماعي الذي يحيط به.

وتابع ربيع أنه ـ إلى جانب ذلك ـ اهتم الدكتور الراعي بالإنتاج الأدبي في الرواية والقصة القصيرة والشعر، وأدى دورًا بارزًا في اكتشاف المواهب الشابة وتقديمها للقارئ وافساح المجال لها في الحقل الأدبي.

وقال: "ﻻ شك أن صدور الأعمال الكاملة للدكتور علي الراعي يتيح للقاريء أن يلم بإسهاماته في كل هذه المجالات، عبر مؤلفات نشرت على مدى أكثر من نصف قرن".