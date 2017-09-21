البابا تواضروس: الكنيسة ظلت موحدة 5 قرون.. ومجلس الكنائس ​مهمته صنع السلام

القاهرة- أ ش أ:

قال البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن مجلس كنائس مصر من أهم وظائفه التعارف والتكامل وتبادل الخبرات بين الكنائس ومهمته هي صنع السلام عل كل المستويات.

وأضاف البابا تواضروس، في كلمته خلال احتفال مجلس كنائس مصر بالذكرى الرابعة لتأسيسه المقام بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، "نفرح بالاحتفال بهذا المجلس الذي تأسس منذ ٤ سنوات ويخطو خطواته وينمو نشاطه رويدا رويدا ونتفاءل كثيرا بوجوده على أرض الوطن العزيز".

وقال: "الوصايا الإنجيلية تدعونا إلى التكامل والوحدة.. والكنيسة بقت متوحدة لمدة ٥ قرون قبل أن تنقسم في القرن الخامس الميلادي لعوامل السياسة واللغة والكرامة والذات والشخصنة ونحن في الكنيسة القبطية نصلي من أجل "افتراقات الكنيسة" وليس الانقسام لان الانقسام لا يتبعه عودة للوحدة".

وأكد أن مجلس كنائس مصر أداة لصنع السلام على كل المستويات وهذا يجب أن يكون برنامج عمله.